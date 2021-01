Torino, nel weekend è tornata in servizio la tranvia Sassi-Superga

Buone notizie per i cittadini torinesi: da sabato 23 gennaio, infatti, è tornata in servizio la storica tranvia Sassi-Superga, attrazione a cui sono molto affezionati; la riapertura è stata annunciata da Gtt sul proprio sito e verrà mantenuta con la permanenza del Piemonte in zona gialla o arancione. Per il momento la 'dentiera' è attiva esclusivamente nei weekend con partenze orarie tra le 10 e le 18.

Per Torino si tratta di una tradizione che si ripete dal 1884 e che nemmeno il coronavirus sta riuscendo a fermare: “La prima corsa - si legge sul sito dell'azienda di trasporti – venne effettuata il 26 aprile di quell'anno con una funicolare: il trenino era mosso da un motore trainante una fune d'acciaio che scorreva parallelamente al binario su pulegge sistemate lungo il percorso”.

L'attuale sistema è invece stato installato nel 1934: “La linea – prosegue la descrizione – fu poi trasformata in tranvia a dentiera con trazione a rotaia ed oggi, completamente ripristinata, offre ai visitatori un viaggio d'altri tempi sulle carrozze originarie e un panorama indimenticabile. Il percorso si sviluppa per 3mila 100 metri tra i 225 metri sul livello del mare della stazione Sassi e i 650 di Superga. La pendenza media è del 13,5%, con punte massime del 21% nel tratto finale tra Pian Gambino e l'arrivo”.