Claudio Leone nuovo referente Dipartimento gestione e prelievo della fauna selvatica omeoterma della Lega in Piemonte

Claudio Leone, consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte e presidente della Terza commissione del consiglio regionale, è il nuovo referente del Dipartimento per la gestione e il prelievo della fauna selvatica omeoterma della Lega in Piemonte.

"Sono onorato per la nomina e per la fiducia - commenta il consigliere Leone - che il senatore Francesco Bruzzone, coordinatore nazionale per le attività venatorie, ha voluto accordarmi. In un momento in cui agricoltura, allevamento e sicurezza sulle strade si intrecciano con il problema del contenimento della fauna selvatica, occorre dare una risposta chiara ai mille rivoli di questa problematica".

"Ringrazio per la fiducia Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte, il senatore Cesare Pianasso, segretario provinciale del Canavese, e l’amico assessore all'Agricoltura Marco Protopapa, che hanno capito e creduto nel mio lavoro per riformare la caccia piemontese, primo passo verso una serie di soluzioni e proposte che porterò sui tavoli dei colleghi a livello nazionale ed europeo”.