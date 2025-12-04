Circoscrizione 4, Forza Italia chiede il blocco ai monopattini in sharing

Si accende il dibattito sulla mobilità in sharing in Circoscrizione 4. I consiglieri di Forza Italia, Walter Caputo e Felice Scavone, hanno presentato una mozione con cui chiedono al Comune di Torino di riconsiderare a fondo la presenza dei monopattini e delle biciclette condivise sul territorio cittadino, arrivando - se necessario - fino alla loro completa rimozione.

Negli ultimi anni la Città ha stipulato accordi con diverse società private per garantire un servizio pensato per favorire gli spostamenti sostenibili e ridurre il traffico. Secondo i firmatari, però, la situazione reale avrebbe mostrato effetti molto diversi dalle aspettative: marciapiedi ingombrati, mezzi lasciati in sosta irregolare o abbandonati per giorni, difficoltà nei controlli e un generale impatto negativo sul decoro urbano. A ciò si aggiunge la questione sicurezza, “con dati che parlano di 3.895 incidenti in un anno legati all’uso dei monopattini”.

La mozione evidenzia inoltre come altre città italiane ed europee stiano rivedendo radicalmente la presenza dei servizi di sharing, arrivando in alcuni casi - come quello di Firenze - a disporne il ritiro.

“Il Comune - concludono Caputo e Scavone -, prenda in considerazione anche l’ipotesi estrema di non rinnovare le concessioni o di ritirare completamente i mezzi se dovessero emergere criticità gravi e irrisolte”.