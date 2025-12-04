Ancora disagi, malfunzionamenti e ritardi sulla SFM 1 Rivarolo-Chieri

«Quanto avvenuto martedì 2 dicembre sulla linea SFM 1 Rivarolo-Chieri, ovvero il guasto ad uno scambio nei pressi della stazione di Bosconero che ha paralizzato la circolazione per tre ore, con conseguenti cancellazioni di treni e ritardi, non è uno sfortunato episodio isolato. È, invece, l’ennesimo caso di malfunzionamento del servizio ferroviario metropolitano che collega il Canavese con Torino, Moncalieri e Chieri. Un chiaro segnale di una vulnerabilità strutturale e gestionale della linea a cui Trenitalia ed RFI non paiono in grado di trovare soluzioni. Per mesi si è fatto appello alla pazienza dei pendolari a fronte dei disagi causati dai lavori di potenziamento che hanno interessato la SFM1. Oggi ci chiediamo quali miglioramenti questi lavori abbiamo generato, visto che i disservizi proseguono e ogni volta i viaggiatori lamentano la mancanza di adeguate informazioni. La Giunta Cirio deve chiedere conto a Trenitalia e RFI e aprire un confronto permanente con la partecipazione del comitato pendolari fin quando la situazione non sarà migliorata. In caso contrario la Regione Piemonte rinuncia a pretendere ciò cui i cittadini hanno diritto, ossia un servizio efficiente e di qualità, a fronte di abbonamenti e biglietti sempre più cari»: lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd) che ha presentato un’Interrogazione in Consiglio regionale.
giovedì 04 dicembre
mercoledì 03 dicembre
