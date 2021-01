Mascherina 'sospesa', c'è tempo fino al 31 gennaio per acquistare dispositivi di sicurezza e lasciarli per i senzatetto

Una mascherina “sospesa” da donare alle persone senza dimora. E' l'ultima iniziativa di Avvocato di Strada Onlus, l'associazione che fornisce assistenza legale gratuita ai senza tetto e che dal 10 dicembre scorso è all'opera per raccogliere mascherine e gel igienizzanti da destinare agli homeless.

L'appello, che prende l'idea dal tradizionale “caffè sospeso” napoletano, è rivolto a farmacie, tabaccherie e negozi dove i cittadini fino al prossimo 31 gennaio potranno acquistare i dispositivi di sicurezza e lasciarli appunto “sospesi”per le persone che vivono per strada.

I volontari dell'associazione provvederanno poi al ritiro presso i punti aderenti all'iniziativa e alla distribuzione sul territorio. In tanti hanno già preso parte alla raccolta, ma si può ancora fare molto.

"Il Covid ha segnato profondamente ognuno di noi, ma ha inciso ancora di più nella vita delle persone che non hanno una casa in cui proteggersi dalla pandemia. Per chi vive in strada in condizioni igieniche precarie, al freddo e senza la possibilità di comprare anche solo una mascherina la situazione è davvero drammatica".

Il lockdown ha poi cambiato le modalità di accesso ai servizi fondamentali come le mense o i dormitori complicando la vita degli homeless e facendo loro perdere anche i pochi punti di riferimento che avevano. La stessa associazione Avvocato di Strada presente oltre che a Torino in più di 50 città italiane ha dovuto modificare e in alcuni casi sospendere i propri sportelli.

Ma come dice il motto dell'associazione: “non esistono cause perse”, si continua quindi a lavorare per quanto è possibile coniugando presenza e modalità telematiche e avviando campagne di sensibilizzazione proprio come la mascherina sospesa.

Un piccolo gesto di solidarietà, ma che diventa un'iniziativa concreta per proteggere una vita.

Per partecipare all'iniziativa:

facebook: @avvocatodistradatorino

mail: torino@avvocatodistrada.it