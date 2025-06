I Guardian Angels di Torino cercano aiuto: “Ci servono due carrelli per aiutare i senzatetto”

I Guardian Angels di Torino, storica associazione di volontariato impegnata nell’assistenza ai più fragili, lanciano un appello alla cittadinanza: servono due carrelli per trasportare e distribuire viveri e vestiario alle persone senza dimora.

“I nostri zaini non bastano più - spiegano i volontari -. Negli ultimi mesi abbiamo registrato un aumento significativo di persone che vivono in strada, e con i soli mezzi a disposizione non riusciamo più a rispondere in modo efficace ai bisogni di tutti”.

L’associazione, che opera regolarmente nelle vie del capoluogo piemontese, si occupa di offrire cibo, indumenti e ascolto a chi si trova in condizioni di estrema marginalità. I due carrelli richiesti permetterebbero di trasportare in modo più sicuro e organizzato tutto il materiale necessario durante le uscite notturne.

Chiunque voglia dare una mano – anche con una piccola donazione – può contattare i Guardian Angels tramite i loro canali social o direttamente sul campo. “Chiediamo un gesto concreto - concludono i volontari -. Anche solo una ruota in più può fare la differenza per chi non ha più nulla”.