Evade gli arresti domiciliari: arrestato dalla Guardia di Finanza a Lingotto

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, nel corso di un controllo di routine effettuato con le unità cinofile presso la Stazione Ferroviaria Lingotto, hanno sottoposto a controllo un uomo di origini colombiane che era stato segnalato dal cane antidroga Loca.

Ispezionando gli oggetti personali dell’uomo, i cinofili del Gruppo Pronto Impiego hanno rinvenuto un piccolo quantitativo di hashish, subito posto sotto sequestro.

Approfondendo il controllo, è emerso che lo straniero risultava inoltre soggetto a misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a procedimenti penali pendenti per reati contro la persona (in particolare, maltrattamenti in famiglia), per cui i militari lo hanno arrestato per evasione, riconducendolo presso il suo domicilio e segnalando all’Autorità Giudiziaria l’ipotesi di incolpazione per il delitto di evasione, per il quale è prevista - in caso di eventuale condanna - la reclusione da uno a tre anni.