Voglia di lettura: a Mirafiori Sud i libri cercano di farsi spazio in via Negarville

Creare nei locali di via Negarville 8/48 uno spazio adibito al prestito e alla prenotazione di libri, con una sala lettura tranquilla e silenziosa, dedicata alla consultazione. E' con una mozione che il Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 2 riporta a galla un tema molto dibattuto qualche anno fa, subito dopo l'annuncio dell'imminente chiusura della Biblioteca Mirafiori (corso Unione Sovietica 490), tra settembre e ottobre 2018. L'atto sarà discusso questa sera in consiglio.

"Da quella data - spiegano i consiglieri firmatari - non è stata portata avanti alcuna iniziativa specifica per trovare uno spazio alternativo. La proposta è di sfruttare il primo piano dell'immobile in via Negarville per questo tipo di attività in sinergia con il servizio bibliotecario cittadino e con le realtà che già operano sul territorio".

L'edificio vede da molto tempo la convivenza di diverse associazioni attive nel sociale. Da Aris, con l'aula studio per universitari, allo spazio famiglie, fino alla Cooperativa Solidarietà con un progetto di assistenza anziani. I sette locali al primo piano, invece, per un totale di 171 mq più 252 mq di terrazzo, secondo la delibera approvata a fine ottobre 2020, potranno essere messi ai bando.

"Chiediamo alla giunta circoscrizionale - proseguono i pentastellati - di interpellare gli uffici del Comune affinché segnalino nell'avviso pubblico il riferimento a un nuovo servizio in collaborazione con le biblioteche civiche".