Non solo Torino: a Nichelino inaugurata la prima aula studio del Campus Diffuso Universitario

Nichelino , a suo modo, fa un piccolo pezzo di storia (scolastica). Dal pomeriggio di ieri, 28 giugno, presso l’ Informagiovani di via Galimberti è stata inaugurata la prima aula studio del Campus Diffuso Universitario fuori dalla Città di Torino.

Campus Diffuso Universitario è un progetto della Città di Torino che si avvale della collaborazione dell’Università degli Studi, del Politecnico e di Edisu Piemonte, che mette a disposizione di studentesse e studenti più di 30 spazi studio sparsi sul territorio cittadino torinese, per oltre 2.500 posti a sedere.

La collaborazione con la Città di Nichelino e il suo centro Informagiovani, intende offrire agli studenti del territorio il primo spazio convenzionato presente al di fuori dei confini del capoluogo, per un totale di ulteriori 44 posti a disposizione dei giovani nichelinesi.

“L’aula studio all’interno dell’Informagiovani è attiva dal 10 giugno scorso ed è solo una delle molte novità che hanno visto protagonista il nostro spazio di via Galimberti 3 – commentano il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l’assessore al Lavoro e alle Politiche giovanili Fiodor Verzola - Dal novembre 2023 abbiamo dato in gestione l’Informagiovani alla Fondazione European Research Institute ets perché fosse accanto all’Amministrazione nel grande lavoro di rinnovamento e trasformazione del Servizio rivolto ai ragazzi e alle ragazze di Nichelino. Un restyling formale e contenutistico che ha visto il potenziamento e la creazione di servizi indispensabili, dalle attività di sportello ai laboratori orientativi, formativi e ricreativi. Qui si inserisce la nuova aula studio che adesso è entrata a far parte ufficialmente della prestigiosa rete del Campus Diffuso Universitario”.

La soddisfazione di Carlotta Salerno