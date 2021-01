Una storia di successo: continua la partnership tra Metabolic, il centro per il dimagrimento localizzato del futuro, e SEO Business

Metabolic Center, il centro di dimagrimento localizzato con l’utilizzo degli acceleratori metabolici, rappresenta un’azienda capace di crescere giorno dopo giorno nonostante il periodo di difficoltà che tutta Italia sta attraversando. Si tratta di una crescita solida e che deriva dalla capacità di credere nel futuro e nelle potenzialità del servizio offerto e a cui ha contribuito l’agenzia SEO Business.

Grazie alle diverse attività svolte e alle strategie adottate, ma soprattutto con la focalizzazione su una precisa strategia e su un unico servizio sono arrivati in breve tempo i primi risultati in termini di acquisizione contatti, come testimonia Salvatore Tesauro Responsabile di Metabolic Center. Conosciamo meglio questa realtà di Torino e vediamo cosa è il dimagrimento con gli acceleratori metabolici.

Chi è Metabolic Center?

Metabolic Center è un centro di Torino specializzato in dimagrimento localizzato con gli acceleratori metabolici. Una realtà locale, ma in costante crescita e con un obiettivo importante: farsi conoscere in tutta Italia. Metabolic Center grazie alla forza del prodotto proposto e alla sua efficacia rappresenta sicuramente un caso di successo anche in questo particolare periodo storico e, se inizialmente il punto di forza era rappresentato dal passaparola dei clienti, oggi il canale più importante di acquisizione di nuovi contatti è il web.

Cosa è il dimagrimento con acceleratori metabolici?

Dimagrire con gli acceleratori metabolici significa utilizzare un metodo innovativo che si affianca all’attività fisica per enfatizzare il lavoro fatto in allenamento. Grazie agli acceleratori metabolici, chi sceglie di dimagrire con Metabolic Center va a lavorare su specifici distretti muscolari, quali interno ed esterno coscia e glutei per le donne e addome per gli uomini. Si tratta dei punti in cui si tende ad accumulare il tessuto adiposo e quelli da trattare con il dimagrimento localizzato.

Quali vantaggi presenta il dimagrimento con acceleratori metabolici?

Affidarsi a Metabolic Center significa ottenere risultati fantastici abbinando attività fisica, acceleratori metabolici (con tecnologia EMS, ELETTROMIOSTIMOLAZIONE) e un supporto nutrizionale e motivazionale. I clienti apprezzano questo metodo alla portata di tutti per la rapidità nel vedere risultati concreti e la sua efficacia dimostrata. Le persone possono davvero dimagrire in tempi rapidi senza dover trascorrere ore ed ore in palestra – lusso che nella frenesia della vita contemporanea solo pochi possono concedersi.

Dimagrire con Metabolic Center significa fare pochi allenamenti alla settimana, ma soprattutto poter contare sul supporto di un nutrizionista, di un personal trainer e di un motivatore per ottenere davvero risultati visibili e apprezzabili.

Quali sono gli obiettivi di Metabolic Center per il futuro?

Nonostante le difficoltà del comparto causate dalla pandemia di COVID-19, Metabolic Center grazie alla forza del suo prodotto si conferma come una realtà in costante crescita e capace di posizionarsi nella mente delle persone come il miglior centro per il dimagrimento localizzato.

Nell'ultimo periodo l’azienda ha ottenuto risultati importanti che hanno portato alla decisione di aprire un nuovo centro a Torino Sud, da affiancare al centro di Torino Nord. Tutto questo è stato reso possibile anche dalla partnership con SEO Business, che ha saputo individuare le migliori strategie per l’acquisizione continua di clienti. Grazie alla collaborazione recentemente rinnovata abbiamo potuto espanderci sul territorio e far conoscere a tutti i vantaggi del dimagrimento con acceleratori metabolici.

Acquisizione contatti: la forza del canale web

Da realtà locale Metabolic Center vuole diventare un’azienda conosciuta in tutta Italia e per raggiungere questo obiettivo è consapevole dell’importanza del canale web e delle giuste strategie di acquisizione clienti online. Dal passaparola a Internet, il punto di forza di un’azienda come questa consiste nel raggiungere clienti in target e interessati al dimagrimento localizzato con un metodo innovativo: gli acceleratori metabolici.

Proprio il canale online è diventato grazie a SEO Business il principale strumento per l’acquisizione di contatti e i numeri mostrano l’impatto delle scelte strategiche dell’agenzia web, che ha portato Metabolic Center a raggiungere risultati – per dirla con le parole di Salvatore Tesauro – davvero clamorosi.