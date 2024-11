La ruota panoramica impedisce il parcheggio ai disabili: in piazza Terzo Alpini arriverà un nuovo stallo

La ruota panoramica rende inutilizzabile il parcheggio dedicato ai disabili in piazza Terzo Alpini, ma Pinerolo sta ragionando di posizionarne un secondo verso i viali, così da poter essere usato fino al 26 gennaio 2025, quando l’attrazione lascerà la città. La questione è stata segnalata da un pinerolese che ha scritto al Comune un’e-mail per denunciare il problema, sottolineando anche come in quella piazza ci sia una carenza di parcheggi per disabili: “Su circa 350 posti, ce n’è soltanto uno”.

“Abbiamo visto la segnalazione e stiamo valutando l’istituzione di un secondo parcheggio, verso i viali, perché ci sembra una zona più comoda e funzionale. Questo nuovo stallo rimarrà anche dopo la rimozione della ruota panoramica, aumentando gli spazi a disposizione” risponde l’assessore comunale alla Viabilità Giulia Proietti. Lo stesso pinerolese denuncia le ripetute segnalazioni sull’app Municipium relative alla necessità di ridipingere le strisce per i parcheggi per disabili in diverse zone della città, da corso Torino all’Ospedale, passando per via Saluzzo.

“Ridipingere le strisce è un compito affidato agli operai comunali, che purtroppo sono solo 6 e hanno dovuto fronteggiare altre priorità come i danni causati dalle abbondanti piogge – chiarisce Proietti –. La loro sistemazione è comunque in previsione, ma, in ogni caso, bisogna tenere presente che per questo tipo di stalli vale comunque la segnaletica verticale”. In presenza di un cartello, quindi, il posto non va occupato, se non si vuole incorrere in una sanzione.