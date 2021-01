Battere il ferro si fa difficile: è caro, non caldo. A rischio 9960 imprese artigiane piemontesi

In particolare, per il mondo della carpenteria meccanica e meccanica, si registrano impennate come quelle dell' acciaio Inox (+50/60 centesimi al chilo), quelle dei rottami al +100% (1,30 euro al chilo), ma anche acciaio al carbonio e comune/lamiere da cois (+50%), lamiera da treno (+40%), acciaio a carbonio (+12-15%), acciai legati (+15-20%), alluminio (+15-20%) o bronzo (+0,40-0,50%). " Queste variazioni di prezzo - dice Sebastiano Dutto , presidente Meccanica sub fornitura di Confartigianato Imprese Piemonte - rischiano di schiacciare le imprese e di farle uscire dal mercato ”.

Soprattutto nelle ultime settimane, ai rincari si sommano anche ritardi nelle consegne: fenomeni che non riguardano solo gli acquisti all’ingrosso effettuati dalle aziende piemontesi, ma che interessano in maniera omogenea l’intero territorio nazionale. “Il trend rialzista è alimentato da più fattori - aggiunge Dutto -: il primo sicuramente è comune anche agli acciai al carbonio e vede un deciso rialzo delle quotazioni dei prodotti siderurgici a livello mondiale, in secondo luogo il nickel è risalito a 18.000 dollari/tonnellata, inoltre la disponibilità appare limitata, sia per la difficoltà nell’importazione sia per il disassortimento in filiera. Ciò ha portato, oltre che ad un allungamento delle consegne, ai rincari da parte delle acciaierie, rincari ribaltati solo in parte ai clienti finali, inoltre, seguendo i forti rialzi i fornitori che hanno in magazzino la merce preferiscono posticipare la vendita”.