Basket, Dagoitalia nuovo official partner della Reale Mutua Torino

Nicolai: "Felici quando aziende del territorio credono nel nostro progetto"

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare l’accordo con “Dagoitalia Srls”, che sarà “Official Partner” per la stagione 2020-2021. Dagoitalia Srls si propone come partner commerciale fornendo competenze specialistiche in tutti gli aspetti relativi ad articoli promozionali, regali aziendali, merchandise e abbigliamento aziendale. Dagoitalia Srls è specializzata nel fornire supporto completo alle aziende attraverso una gestione affidabile, flessibile e veloce. La gamma di servizi offerti va oltre la consulenza e la fornitura; l’azienda è specializzata nell’offrire idee uniche su misura per supportare l’immagine del cliente. L’azienda unisce in un’unica realtà: creatività e capacità di progettazione tipica di un’agenzia, conoscenza del prodotto e del suo ciclo produttivo, capacità di approvvigionamento e organizzazione logistica tipica di un operatore globale. La Reale Mutua Basket Torino si affida a Dagoitalia Srls per la personalizzazione del materiale tecnico, sia per il team che per la vendita al pubblico. “Siamo sempre felici – commenta Renato Nicolai, amministratore delegato Reale Mutua Torino – quando aziende del territorio credono nel nostro progetto. La collaborazione con Dagoitalia Srls è già attiva e sarà proficua per entrambi”.

comunicato stampa

