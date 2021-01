5 giochi horror sconsigliati a chi è debole di cuore

Alcuni dicono che anche il miglior gioco horror sia stato surclassato dalle nuove serie TV e che ormai non faccia poi così tanta paura come un tempo. Trame contorte, immagini al cardiopalmo e talvolta persino adrenaliniche: ecco il mix perfetto che però smentisce quanto appena detto. Nonostante il parere di un folto gruppo di persone, è molto facile consigliare i migliori giochi a chi è appassionato o a chi desidera cimentarsi per la prima volta in questo genere. Del resto, basta davvero citare alcuni tra i titoli più conosciuti, ed ecco servito tutto su un piatto d’argento.

Tuttavia, reputiamo che non sia proprio così facile quando si tratta del genere horror, amato e disprezzato allo stesso tempo. La paura è infatti una delle emozioni principali dell’essere umano ed è anche quella che ci ha permesso di sopravvivere in epoca preistorica.

La proviamo grazie all’amigdala, insomma, ma siamo pronti a sfidarla attraverso il joypad, con questa lista dei giochi horror sconsigliati a chi è debole di cuore.

1. The Evil Within

Il primo videogioco non trasmette paura costante, e sappiamo che adesso starete anche pensando “ma allora come fa a essere sul podio?”. In realtà, la risposta è dentro la trama, o meglio tra i boss, che sono fatti talmente in modo maniacale da Shinji Mikami, che rappresentano tutto ciò che non desiderate. Sconfiggerli è molto, molto difficile, anche perché vi seguono incessantemente, ovunque desiderate andare, ed è come se sentissero la paura da dietro lo schermo.

Tendono agguati e tornano a darvi la caccia continuamente, anche quando state per spegnere la console. Quelli che sembrano essere progettati per causare una sincope improvvisa sono il Sadico, Amalgama Alfa, Laura e il Custode. Ma ce ne sono altri anche che non si risparmiano per i deboli di cuore, perciò occhio a chi consigliare questo videogioco horror.

2. Outlast

Parliamoci chiaro: cosa potrà mai accadere a un giornalista reporter che si reca in un manicomio abbandonato con solo la sua videocamera e una batteria che si ricarica ogni morte di papa? Tutto ciò che è possibile e quasi anche immaginabile, perché di certo non troverà ad attenderlo un buffet di pasticcini e croissant francesi. Mentre perlustra tutto il manicomio, i pazienti lobotomizzati faranno a gara per accaparrarsi la sua testa, ma non sono tanto questi il vero probleme. La sincope potrebbe arrivare facilmente a causa Richard Trager, un medico ormai impazzito che si aggira per i corridoi mezzo nudo e con un paio di forbici enormi tra le mani.

3. Until Dawn

Un pazzo che anela la vita del vostro personaggio e una bestia notturna spaventosa sono due elementi che potrebbero già bastare per descrivere Until Dawn. La terza posizione di questa classifica è infatti occupata proprio da questo gioco horror che, sebbene non sia così tanto spaventoso da far tremare anche i più forti, chi è debole di cuore dovrebbe comunque tenersi a debita distanza.

L’obiettivo dei vostri personaggi sarà quello di fuggire per poter sopravvivere, almeno fino a quando giungerà l’alba. In realtà, è proprio la tensione palpabile che rimane nell’aria e che dà nutrimento al proprio istinto di sopravvivenza che mette il vero terrore, trasformando Until Dawn in un gioco al cardiopalmo.

4. Alien Isolation

Immaginate di trovarvi in un anfratto oscuro, e che di fronte ai vostri occhi cada una bava che preannuncia solo una cosa: “stai per essere prosciugato di energia vitale”. Insomma, non è la cosa più bella del mondo, vero? Ecco, questo e anche peggio lo si può trovare facilmente in Alien Isolation, che per alcuni è considerato uno dei giochi horror più spaventosi di sempre. Ma non è tanto l’alieno a far paura, quanto quei mostri sintetici che ti scovano all’improvviso e con gli occhi rossi ti invitano al loro banchetto... la cui portata principale sei proprio tu. Possiamo quindi affermare con certezza: evitate di farlo provare ai vostri amici deboli di cuore.

5. Lone Survivor

La lista dei giochi horror più spaventosi non termina mica qui, ma questa è appunto la classifica dei cinque titoli più tremendi. L’ultima posizione è allora riservata una proposta particolare, perché pensata in 8 bit: Lone Survivor. Le sue premesse? Una misteriosa pandemia in atto, creature mostruose e voi, i protagonisti, che siete sopravvissuti a chissà quale olocausto nucleare. Si tratta di un gioco horror indie sviluppato da Jasper Byrne, che si muove costantemente tra realtà e fantasia, cioè quella di una mente difficile e sbarellata.

La cosa che più di tutte fa paura è sicuramente l’orrore delle situazioni disperate in cui sembra non esserci via di fuga, che scatena nei giocatori emozioni ancestrali.