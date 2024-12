Solidarietà e musica: una serata di festa per i bimbi del Centro di Aiuto alla Vita

Un'occasione per promuovere l’altruismo e aiutare le mamme in difficoltà del quartiere Borgo Vittoria

Sala gremita e tanti doni raccolti sotto l’albero per gli oltre cinquanta bimbi del Centro di Aiuto alla Vita operativo dal 1987 in via Fontanella, nel quartiere torinese di Borgo Vittoria. L’ultimo appuntamento della rassegna “il mARTEdí” - oltre ad essere un momento di festa, spettacolo e musica, grazie alle performance dell’attore Claudio Ghiggia e dell’orchestra inter-religiosa Sinfonietta Ensemble - è stata una serata dedicata all’altruismo e all’attività di persone unite dal desiderio di aiutare delle mamme in difficoltà.

Una rete per il territorio

Tra il pubblico Manuela Sesca del Centro di Aiuto alla Vita e Giorgio Faccenda coordinatore del Tavolo di Borgo Vittoria che sta provando a creare una rete di realtà desiderose di cooperare per il bene del borgo. “Grazie a questa rete siamo entrati in contatto con il Cav - spiega Giuseppe Cicogna, portavoce della Chiesa di Scientology, che ha organizzato e messo a disposizione la sala -, ed in poco tempo è stato possibile realizzare qualcosa di molto utile, in particolare per merito della disponibilità dei grandi musicisti che hanno suonato per tutti noi”.

L’orchestra

L’orchestra Sinfonietta Ensemble è formata da: Olga Muriavova (violino), Maria Giovanna Maglitto (harmonium), Renata Seranella (pianoforte), Daniele Garabello (clarinetto), Fabrizio Borgogno (oboe), Stefano Bonvini (violino) accompagnati nella descrizione delle opere eseguite dal musicologo Angelo Ciotola.