Onorevole Gancia (Lega) – Anniversario del voto alle donne: la parità di genere è una questione di civiltà

" Oggi ricorrono i 76 anni dal primo voto esteso alle donne in Italia. Una ricorrenza dal valore simbolico enorme, carica di significato e attuale. Una battaglia lunga di emancipazione e diritti politici e civili, un percorso che è lontano dall’essersi concluso: lo attesta l’indice di uguaglianza di genere, con un punteggio di 63 punti su 100, che colloca l’Italia al 14° posto nell’Unione europea (UE).

I dati sono allarmanti soprattutto per quanto attiene il lavoro, la disoccupazione femminile e divario economico, la rappresentanza in politica e nelle posizioni di vertice in azienda.