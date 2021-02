Iniziata la potatura degli alberi in corso Brunelleschi: i lavori dureranno un mese

Ha preso il via nei giorni scorsi la potatura degli alberi di corso Brunelleschi. I lavori, su un totale complessivo di 378 platani, dureranno circa un mese.

Si tratta di un cantiere molto atteso dai cittadini che non impatterà particolarmente sul traffico. Corso Brunelleschi è infatti uno dei viali alberati principali di Torino ed è caratterizzato dalla presenza di tre filari, molto fitti, e di una banchina centrale (ciclopedonale) molto ampia, che da un lato rendono l'area un gradevole giardino lineare, dall'altro lato consentiranno le operazioni di potatura senza dover ridurre di molto le carreggiate veicolari.

Tre anni fa era già stata fatto sul corso una rimonda del secco, ovvero un'operazione per eliminare il secco presente all'interno della chioma degli alberi per ragioni di sicurezza, salute ed estetica della pianta. L'intervento attuale, conformemente agli standard di cura stabiliti dalla procedure ISO9001 della Città di Torino, sarà invece una potatura completa, di alleggerimento, volta allo svuotamento delle chiome piuttosto che alla riduzione in altezza, in modo da conservare i molteplici benefici forniti dall alberata all'ambiente urbano e ai cittadini e nel contempo consentire la fruizione in sicurezza.

Le operazioni di potatura verranno effettuate da personale specializzato con il coordinamento dei tecnici dell'Area Verde della Città, nel rispetto delle migliori tecniche di arboricoltura. Il costo dei lavori si aggira intorno ai 60 mila euro.