Trasporto disabili, Magliano: "Serve un nuovo modello per arrestare la crisi"

Il Consiglio comunale di Torino ha discusso una comunicazione richiesta dal consigliere Silvio Magliano (Moderati) sulla situazione attuale del trasporto scolastico per disabili. Ha risposto l'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino che ha evidenziato che a causa dei disservizi o ritardi dei pulmini della ditta Tundo, si sono presi accordi con la cooperativa Taxi che in caso di emergenza svolgeranno il servizio di trasporto. L'assessora ha sottolineato che non ci sono costi aggiuntivi in quanto si usano le risorse di Tundo nei casi in cui non garantisce il servizio. La Città addebiterà alla ditta Tundo l'indisponibilità di mezzi.

Il consigliere Magliano ha spiegato che questa è l'ennesima volta che il Comune deve supplire alle mancanze della ditta Tundo. Si chiede perché non ci siano mezzi sostitutivi e alcuni non viaggiano perchè si trovano senza i documenti necessari alla circolazione. E auspica che il prossimo bando porti a un servizio più efficiente.

"E' da giugno 2016 che si continua a discutere sul trasporto disabili - ha invece commentato Chiara Foglietta (Pd) - Lo stato dei mezzi porta a ritardi e disagi. Le famiglie continuano con le segnalazioni e a volte non hanno risposte".

Così invece Francesco Tresso (Lista civica per Torino): "Questo, per le sue caratteristiche, non è un tema irrisolvibile e per un trasporto migliore è necessario rivedere i criteri dei bandi che devono tener anche conto dell'utenza. Il servizio taxi può essere un mezzo temporaneo ma non la soluzione".

"La Città è sempre vigile - ha poi detto la consigliera Giovanna Buccolo (M5s) - e lo è anche quando ci sono imprevisti. La priorità è non interrompere il servizio".

L'assessora Di Martino ha risposto sottolineando che il tema principale non è la ditta Tundo ma garantire il servizio del trasporto disabili. "I taxi ci permettono di coprire l'emergenza senza interrompere il servizio trasporto".