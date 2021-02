La nuova cucina professionale ti aspetta su AllForFood.com

Cosa distingue AllForFood da un comune shop online di attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari? Un approccio orientato alla tutela del cliente e alla costante selezione in termini qualitativi, passione per il Made in Italy e un catalogo con oltre 40.000 prodotti firmati da marchi di punta, come Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Domino, Isa, Scab Design, IGF, Bras e IFI.

Progettata sulle esigenze dei ristoratori, la proposta di www.allforfood.com è composta quasi esclusivamente da articoli di produzione italiana, scelti rispettando elevati standard sia in termini di affidabilità che per la qualità dei materiali costruttivi. La restante quota è fatta da prodotti di importazione, selezionati con la massima attenzione per garantire i medesimi livelli di efficienza.

Estremamente vasto, il catalogo è organizzato in tre macro-sezioni: Attrezzature per la Ristorazione, Forniture Alberghiere, Arredamento Professionale. Scorrendo tra gli scaffali virtuali si trova tutto quello di cui può aver bisogno un’azienda del settore della ristorazione.

Dall’armadio frigo all' affettatrice professionale , dal forno pizza all’abbattitore di temperatura, dai banchi refrigerati all’arredamento da esterno, fino a lampade germicida e complementi d’arredo luminosi. Lo store si rivolge infatti ad un’ampia platea di aziende: non solo ristoranti e pizzerie, ma anche hotel, pasticcerie, gelaterie, macellerie, gastronomie e tanto altro ancora.

Le spedizioni sono internazionali e assicurate. Un plus che mette il cliente a riparo da qualsiasi imprevisto legato alla consegna. Sebbene si tratti di ipotesi improbabili, perché AllForFood si affida solo alle principali società di corrieri operative a livello internazionale, come TNT, Fercam e Zust Ambrosetti.

Le partnership sottoscritte con una fitta rete di rivenditori e produttori consentono allo store l’applicazione di condizioni vantaggiose, con un rapporto qualità-prezzo sempre favorevole. Le opportunità di risparmio crescono nella sezione Promozioni, dove sono raccolte decine di prodotti a prezzi scontati, con offerte a tempo. Autentiche occasioni da cogliere al volo.

Bisogno di un preventivo? Niente di più semplice. Una volta messi i prodotti nel carrello, basta fare click sul pulsante “Preventivo” e seguire le indicazioni del portale. La mail con la proposta, non vincolante e completamente gratuita, arriva nell’arco di pochi secondi dall’invio della richiesta.

A distinguere la shopping experience di AllForFood è anche il servizio di assistenza, attivo prima, durante e dopo l’acquisto. In particolare, il supporto post-vendita prevede canali di contatto dedicati, con operatori pronti a risolvere qualsiasi inconveniente in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi.

È questo uno dei vantaggi che hanno convinto centinaia di clienti a valutare positivamente l’offerta nelle recensioni verificate da eKomi (la valutazione media è di 4,7 su 5).