La Dogana blocca 370 monopattini elettrici importati da Hong Kong

I funzionari ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) di Torino hanno bloccato 370 monopattini elettrici provenienti da Hong Kong e importati da un’azienda torinese, del valore complessivo di 36.000 dollari.

I monopattini erano privi delle informazioni concernenti l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare la raccolta differenziata; inoltre, alla data di emissione della Dichiarazione Doganale, l’importatore non risultava iscritto al “Registro Nazionale AEE (Registro Apparecchiature elettriche ed elettroniche).

I funzionari ADM hanno prescritto alla società importatrice di provvedere all’etichettatura della merce, sottoposta al regime di Vincolo Doganale, mediante apposizione di etichette adesive non rimovibili, con l’indicazione delle istruzioni per la rimozione senza pericolo della batteria dei monopattini elettrici (logo del bidone barrato).

Alla società importatrice è stata notificata una sanzione complessiva per un importo che va da 64.000 euro (sanzione minima) a 210.000 euro (sanzione massima) relativa a varie violazioni in materia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; la Città Metropolitana di Torino introiterà l’importo delle sanzioni.

La tutela della salute pubblica, delle risorse ambientali e della sostenibilità sono obiettivi, tra gli altri, che quotidianamente ADM persegue per assicurare il benessere di tutti i cittadini.