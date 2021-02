Sport |

La Reale Mutua Basket Torino vola a Capo D'Orlando alla ricerca di conferme

Dopo la vittoria di mercoledì scorso contro Verona, i gialloblù, finalmente al completo, affrontano la difficile trasferta siciliana

Continua il tour de force della Reale Mutua Basket Torino. Domani la squadra di Coach Cavina sarà impegnata nel lunch match del diciassettesimo turno in casa dell’Orlandina Basket. Reduce da due sfortunate trasferte piemontesi (Tortona e JB Monferrato), la squadra di coach Sodini sta disputando un ottimo campionato, che la vede stabilmente nei vertici della classifica con un bilancio di sette vittorie e sei sconfitte. Segreto del successo dei siciliani è sicuramente il rendimento del duo a stelle e strisce formato da Jordan Floyd e Xavier Johnson, capaci di mettere in campo prestazione da 25 e 21.7 punti di media. I due sono ben supportati da lungo ganese di passaporto italiano Abdel Fall (ex Auxilium Torino), che viaggia quasi a una doppia doppia di media a partita (10.5 punti e 9.1 rimbalzi). “Affronteremo una squadra con tanto talento che gioca una pallacanestro divertente. - commenta Coach Cavina alla viglia della sfida con i Siciliani - È una squadra capace di fare bottino, capace di break importanti nell’arco della gara. Per quello che riguarda la nostra preparazione alla gara abbiamo puntato molto sull’aspetto difensivo, sarà fondamentale lavorare insieme per limitare le caratteristiche degli avversari. Capo D’Orlando è sempre un campo ostico, ma l’atteggiamento che ho visto contro Verona e nel post partita, mi fa pensare che saremo pronti a giocare la nostra pallacanestro e riprendere quello che era il canovaccio prima della sosta forzata”. Torino vola in Sicilia sicuramente rinfrancata dalla superlativa prestazione con Verona: ancora senza Alibegovic, la Reale Mutua ha messo in campo una prestazione corale di assoluto livello, esaltata dalle prestazioni di Diop (26 punti e 10 rimbalzi), Jason Clark (17 punti), Franko Bushati (10 punti) e di uno straordinario Pinkins da 13 punti al rientro dallo stop per la positiva al Covid-19. Palla a due alle h.12.00, diretta sul LNP Pass.

SM

