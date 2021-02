Recovery Plan, Appendino: "Torino ha pronti progetti per un valore di un miliardo di euro"

Un miliardo per rilanciare Torino. E’ questo il valore dei progetti che la Città intende avviare con i fondi del Recovery Plan: a renderlo noto la sindaca Chiara Appendino, rispondendo a un'interpellanza del consigliere Enzo Lavolta (Pd).

"La Città ha verificato quali potessero essere i progetti candidabili e siamo arrivati a un portafoglio di circa 1 miliardo. Ad Anci, invece, abbiamo inviato un rapporto come Città Metropolitana per 1,6 miliardi. Sono tutti progetti coerenti con gli assi di intervento dell'UE", ha spiegato la sindaca.

Per la prima cittadina, infatti, i grandi Comuni e le Città Metropolitane possono fare da catalizzatore, aiutando così a portare sul territorio i fondi necessari per finanziare importanti progetti di riqualificazione: "I Comuni che hanno capacità di spesa elevate devono essere utilizzati per portare le risorse qui".

Tre i principali assi identificati dall’Unione Europea: innovazione, sociale e sostenibilità. Ed è proprio per poterli intercettare e spendere bene che questa mattina Appendino ha firmato un decreto con cui è stato assegnato all’assessore all'Innovazione Marco Pironti l’incarico di coordinare i processi di decisione politico amministrativa. Pironti, infatti, ha già la delega ai fondi europei.

Sempre al fine di concordare le priorità e le modalità di intervento con il territorio, è stata inoltre costituita una cabina di regia politico-amministrativa composta dall’assessore all’Innovazione e dal collega Alberto Unia, depositario delle deleghe ai rapporti con il Consiglio comunale.

Oltre ai fondi europei del Recovery Plan, inoltre, Appendino ha posto l’attenzione su altre risorse provenienti dall’Europa: i fondi React Eu. "Sono una sorta di Pon potenziato, con maggiori risorse e una maggior velocità di spesa che inciderebbe in maniera più significativa rispetto ai Next Generation Eu".

Soddisfatto Enzo Lavolta: "Sono convinto che i fondi siano un’indubbia opportunità e una straordinaria risposta politica dell’UE che merita una responsabile iniziativa delle città".