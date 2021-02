Allarme a Venaria: crepe nei soffitti della scuola elementare Rigola, 6 classi evacuate e ragazzi in dad

Nuova emergenza per le scuole di Venaria . Non c'entra il Covid , ma dopo la chiusura (e riapertura nel giro di poche ore) delle scuole Romero e Rodari per problemi al riscaldamento, questa volta tocca alla scuola primaria Rigola .

"Non possiamo permetterci alcun rischio - spiega il sindaco, Fabio Giulivi - anche se sappiamo che questi sono giorni difficili per le scuole. Abbiamo dato incarico a un'azienda di verificare con analisi ultrasuoni, carotaggi e termografie per verificare lo stato di salute del soffitto. Se sarà necessario, faremo partire i lavori di consolidamento".

"Prosegue l'anno terribile e la maledizione del 2020 - commenta la preside, Anna Civarelli - ma abbiamo a che fare con strutture che negli anni passati sono state molto utilizzate e che adesso hanno bisogno di manutenzione. Purtroppo fin dall'inizio dell'anno si è fatto il possibile per incastrare tutte le necessità e non separare le classi, né i compagni, perdendo magari gli insegnanti. Ora però non è possibile procedere diversamente: dal consiglio d'istituto straordinario emergeranno le possibili soluzioni per proseguire il servizio. Domani la scuola sarà chiusa per queste sei classi dell'ala Arti e Mestieri, mentre le maestre sgombereranno il materiale per la didattica. Faremo di tutto per dare continuità al nostro servizio e cercheremo gli spazi più adatti, da venerdì intanto partirà la didattica a distanza".

Le ulteriori comunicazioni arriveranno tramite gli insegnanti e il sito della scuola. "E' una scelta dolorosa, ma la sicurezza resta prioritaria", conclude la dirigente.