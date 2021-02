Venaria, la Reggia di sera è ancora più bella: da oggi apertura prolungata fino alle 21

A poco più di una settimana dalla riapertura post-Covid, la Reggia di Venaria prolunga i suoi orari tutti i venerdì, posticipando la chiusura alle ore 21. Inoltre, in occasione del Carnevale, la Reggia resterà aperta fino alle 19 nei giorni di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 febbraio, proponendo visite e laboratori in sicurezza per bambini e famiglie.

Alla Venaria Reale il venerdì è serale..

Dopo il successo delle iniziative di gratuità e ridotti speciali, che hanno portato a un ottimo riscontro di pubblico e hanno visto finalmente la Reggia e i Giardini ripopolarsi di visitatori, fra cui soprattutto giovani under 26, La Venaria Reale propone ogni venerdì l’apertura serale fino alle 21, andando così incontro alle molte richieste di chi è impossibilitato a visitare la Reggia negli orari diurni settimanali.

A partire da venerdì 12 febbraio e per tutti i successivi venerdì di febbraio è possibile visitare il Piano Nobile della Reggia, la mostra fotografica Paolo Pellegrin. Un’Antologia e la suggestiva installazione La Giostra di Nina all’interno della Galleria Grande fino alle ore 21 (con ultimo accesso alle ore 20).

I Giardini sono visitabili dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.

Continua per tutto il mese di febbraio la completa gratuità per i giovani fino ai 26 anni e per tutto il pubblico l’ingresso a 1 euro per la visita ai Giardini e la tariffa unica ridotta per l’accesso alla Reggia e alla mostra. Restano ancora chiusi per ora al pubblico il Caffè degli Argenti, il Book Shop e la Scuderia della Reggia, così come il Castello della Mandria.

A Carnevale per le famiglie la visita è speciale

Per festeggiare il Carnevale, nei giorni 15, 16 e 17 febbraio la Reggia propone visite e labo-ratori per bambini, prolungando l’apertura fino alle ore 19.

La visita al piano nobile della Reggia di Venaria si trasforma in una dinamica caccia fotografica alla ricerca degli animali che accompagnavano la vita della corte e che popolano ancora oggi la Reggia, nascosti nelle sculture, nei dipinti e negli affreschi.

In laboratorio, i bambini realizzeranno maschere semplici e divertenti ispirandosi agli animali osservati durante la caccia fotografica nelle sale.

Visita e laboratorio

Quando: 15-16-17 febbraio alle ore 11 e alle ore 15,30

Costo: 7,00 euro a bambino (i genitori potranno visitare la Reggia in autonomia)

Durata: 2 ore

Destinatari: bambini 5-10 anni

Numero max partecipanti: 12 bambini

L’emergenza Covid, ci obbliga a richiedere che ogni bambino partecipi all’attività munito del proprio portapenne con forbici e matite colorate.

La prenotazione è obbligatoria

Per prenotazioni e informazioni: 011 4992333; prenotazioni@lavenariareale.it