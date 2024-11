Con 'Fiorile-Ori & Fiori in mostra' Moncalieri città sempre più verde

Dopo l'appuntamento slittato per il maltempo a fine ottobre, a Moncalieri è arrivato finalmente il momento di celebrare una città sempre più immersa nel verde con l’edizione autunnale di “Fiorile-Orti & Fiori in mostra”, la manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde in tutte le sue declinazioni in termini di bellezza, storia e sostenibilità.

Protagonista il Giardino delle Rose del Castello

Un’accurata scelta di vivaisti specializzati, di produttori agricoli, di artigiani e di designer animerà nuovamente il Giardino delle rose del Castello reale di Moncalieri con una kermesse volta al racconto della stagionalità e dell'eccellenza, a corollario di un ricco programma a ciclo continuo che aprirà le porte sabato 9 e domenica 10 novembre a sostegno della vocazione verde e turistica di Moncalieri con un ricco programma di appuntamenti e attività dedicate a grandi e piccini.

Curato in ogni dettaglio dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri e dall’associazione culturale Giardino forbito, si offrirà una manifestazione densa di incontri con esperti del settore e attività correlate al verde, al giardinaggio e all'orticoltura, con inserti didattici dedicati al tema della biodiversità oltre ad appuntamenti culturali, workshop, passeggiate, mostre d’arte, approfondimenti e letture. Un weekend, dunque, all’insegna della creatività e con un principale importante focus: la scoperta e la festa del territorio con gli strumenti di un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, in linea con le strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde.

Eventi, incontri ed esperienze immersive

A Moncalieri si potrà apprezzare un’accurata scelta di vivaisti specializzati, di produttori agricoli, di artigiani e di designer, che animeranno il Giardino delle Rose con una kermesse volta al racconto della stagionalità e dell’eccellenza, a corollario di un ricco programma a ciclo continuo.

Nei suggestivi porticati del Giardino delle Rose i visitatori troveranno un’esposizione di artigianato sostenibile, manualità e creatività, esperienze immersive nei mondi del design, dell’arte, del gusto e della consapevolezza alimentare. I produttori e i vivaisti del territorio, selezionati per stagionalità ed eccellenza, racconteranno l’autunno in tutto il suo splendore.

Spazio anche a storia, arte, cultura e letteratura

Gli incontri approfondiranno temi legati all’arte, alla storia, alle tradizioni, alla natura, alla letteratura e alla biodiversità; a cominciare dal territorio e dalla sua memoria, con una particolare attenzione alla più tipica delle produzioni florovivaistiche locali: il crisantemo, il fiore d’oro, pianta che ricopre nel mondo significati differenti, visto che in Italia rappresenta un omaggio ai defunti e in Oriente celebra l’amore e la vita.

Sabato 26 ottobre l’associazione Nordic Walking Andrate proporrà alle 10,30 una passeggiata immersiva dal Giardino delle Rose al podere La Cardinala, con sosta in vigna, degustazioni e musica. Alle 11 si terrà l’inaugurazione ufficiale e, a seguire, sarà presentato il libro “Semi. Un’avventura da cominciare”, curato dalla sezione piemontese dell’A.Di.P.A-Associazione per la Diffusione di Piante tra Amatori. Alle 14 gli organizzatori dell’evento “La Vendemmia a Torino-Grapes in Town” terranno il talk show “Un bicchiere di vino fa bene al cuore”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Cuore e rianimazione Onlus. Alle 15 è in programma un appuntamento in giardino con Alessandra Viola e i vivai Giani, Fratelli Gramaglia e Podere Le Rocche, mentre alle 16 si terrà un laboratorio didattico con i promotori del progetto Beesù.

Degustazioni, workshop e laboratori didattici

Domenica 27 la giornata inizierà alle 11 con un incontro sulla coltivazione delle bulbose in vaso e in giardino, a cura di Gianpiero Gauna, e proseguirà alle 12 con una degustazione alla cieca, proposta dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

Alle 14 si terrà un workshop tenuto da Torino Social Knitting, alle 14,30 una passeggiata dal Giardino delle Rose alla vigna Coltivabile, alle 15 un appuntamento in giardino con Laura Brezzi Caponetti e con Giorgio Caponetti, alle 16 un laboratorio didattico con gli Impollinatori Metropolitani, alle 17 l’incontro con l’artista Raffaella Brusaglino e l’opera site specific “Pioniera”.

Tutti i dettagli della manifestazione su www.fiorilemoncalieri.it