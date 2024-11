L'ex centro pacchi di Poste Italiane di via Monteverdi che nessuno vuole comprare

Nessuno vuole l’ex centro smistamento pacchi delle Poste Italiane di via Monteverdi a Torino. Tra finestre rotte, muri scrostati e rifiuti la struttura, poco distante da via Bologna e corso Regio Parco, è abbandonata ed in condizione precarie.

"Nessuna proposta di acquisto"

Oggetto in passato di interventi di bonifica, l’edificio di Barriera di Milano è attualmente in vendita, anche se la destinazione d’uso è vincolata per la vicinanza al cimitero. Al momento però, come ha spiegato in Sala Rossa l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni dopo il confronto con Poste Italiane, “non ci sono proposte di acquisto in atto”.

“L’azienda – ha poi aggiunto l’esponente della giunta -procede ciclicamente alla pulizia della muratura e c’è un servizio di vigilanza attorno all’area”.

Un’eventuale nuova vocazione per l’ex centro smistamento potrà essere individuata solo a “fronte di un progetto: non si può rimuovere il vincolo cimiteriale se non ne esiste uno”. Al momento Poste Italiane è interessata solo alla cessione. La Città invece, come ha chiarito Mazzoleni, ha avviato un dialogo in particolare con il Demanio per “costruire un orizzonte di valorizzazione che vada al di là della vendita ed offra prospettiva”.

Lo studentato

Un pensiero condiviso dal capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, che ha sottolineato come questa porzione di Barriera “sta cambiando e cambierà molto: li vicino ci sono la Manifattura Tabacchi e la Spina”. Per l’esponente della maggioranza l’ex centro smistamento pacchi potrebbe trasformarsi in uno studentato. “Ci sono tanti universitari – ha sottolineato – che cercano un posto dove stare. Lo studentato resta ancora un'idea importante, che potrebbe rivitalizzare un'intera area di città".