Una palestra al posto dell'ex mercato dei fiori di via Perugia

Dopo le polemiche degli ultimi giorni sul destino delle ex OGM di corso Vercelli, per la Circoscrizione 7 di Torino è arrivato un importante annuncio: dopo anni di abbandono, infatti, l'ex mercato dei fiori di via Perugia è pronto a trasformarsi in una grande palestra del gruppo spagnolo GoFit, pronto ad aprire il primo centro in Italia proprio nel capoluogo piemontese.

A illustrare il progetto di riqualificazione è stato, attraverso un post Facebook rilanciato anche dalla sindaca Chiara Appendino, l'assessore all'urbanistica Antonino Iaria. L'investimento, per un totale di circa 8 milioni di euro, prevede anche la trasformazione della piazzetta antistante (dove si incontrano corso Verona e corso Brescia, ndr) in giardino, mentre il capannone assumerà una classe energetica A2.

La nuova area verde, inserita all'interno del programma urbano di riduzione delle isole di calore, verrà irrigata grazie al recupero dell'acqua piovana, mentre in esterna verrà anche realizzata una pista ciclabile e installate postazioni di ricarica per biciclette alimentate a energia elettrica.