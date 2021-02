11 indagati, 5.364 persone controllate, 259 pattuglie impegnate: il bilancio settimanale della Polizia nelle stazioni e sui treni piemontesi

11 indagati, 5.364 persone controllate, 1.100 con precedenti di polizia 259 pattuglie impegnate nelle stazioni e 20 in abiti civili per attività antiborseggio. 95 i servizi di vigilanza a bordo di 225 treni. 21 i servizi lungo linea e 35 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni nella provincia di Cuneo, non presidiate dal personale di Polizia, tra cui Fossano e Alba, con l’impiego di personale della Polfer nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

Nella stazione di Torino Porta Nuova due italiani di 24 anni sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. Sorpresi a girovagare all’interno della stazione, sono stati controllati dagli operatori Polfer e sanzionati amministrativamente.

Ad Alessandria gli agenti Polfer hanno rintracciato in stazione un nigeriano di 27 anni, destinatario di un Ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Pavia lo scorso mese di dicembre. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per inottemperanza al provvedimento.