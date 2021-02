Giovane spacciatore della Torino bene in manette: in cassaforte 52 mila euro

Giovedì scorso i poliziotti hanno perquisito - a seguito di indagini - l'alloggio di un 19enne della Torino bene, sospettato di essere uno spacciatore.

Nell'appartamento era fortemente percepibile l’odore del principio attivo del thc e, anche se il giovane inizialmente non si è mostrato collaborativo, ha poi consegnato spontaneamente un barattolo in vetro di grosse dimensioni contenente marijuana.

Gli agenti hanno, inoltre, rinvenuto altri 5 barattoli, un panetto di hashish, bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi, quaderni ed appunti vari relativi alla contabilità dell’attività di spaccio.

I poliziotti hanno sequestrato al diciannovenne 800 € in contanti custoditi nel portafogli e trovato, all’interno di due casseforti nell’appartamento, la somma di ben 52 mila € in contanti, anch’essi sottoposti a sequestro in quanto provento dell’illecita attività. Complessivamente, la quantità di stupefacente sequestrato è di 400 grammi: il 19enne è stato arrestato.