Previsioni oro: cosa ci aspetta nel 2021

La pandemia che ha colpito tutto il mondo ha sicuramente rivoluzionato i mercati finanziari. Tutte le economie mondiali sono state colpite, soprattutto dai lockdown che sono stati messi in atto dalla maggior parte dei governi per cercare di frenare la diffusione del virus. Sicuramente, anche per quanto riguarda il valore dell'oro, c’è una situazione di incertezza e, come si dice in gergo, volatilità. Cerchiamo di capire più o meno cosa aspettarci da questo 2021 per quanto riguarda le previsioni oro.

Quotazione oro 2021

Come anticipato, sicuramente il 2020 è stato segnato dal Covid-19. A marzo, in particolare, si è registrato un crollo significativo per quanto riguarda il valore di mercato dell’oro. Questo perché i vari investitori istituzionali, hanno dovuto fare i conti con la necessità di realizzare liquidità ed hanno quindi dato inizio ad un rilevante e significativo stock di vendite. Questo ha portato un forte calo della quotazione dell'oro. Però, soltanto dopo alcune settimane i valori sono tornati a livelli normali, i quali erano stati registrati già a metà maggio dell’anno precedente.

Andamento quotazioni oro

Nei prossimi mesi si registra sicuramente un’incertezza economica di fondo, la quale riguarderà, quindi, anche gran parte del 2021. Le previsioni negative sull'economia mondiale a causa della pandemia sono state confermate anche dal Fondo Monetario Internazionale e dalle analisi dei principali istituti bancari al mondo. Proprio per questo motivo, gli investitori istituzionali e non solo, vedono nell'acquisto dell’oro la soluzione migliore per coprire i ribassi degli asset ciclici, come per esempio le azioni. Tutti i problemi dell'economia mondiale stanno portando ad una forte richiesta d'oro sul mercato e questo andamento che si è registrato nel corso dell’ultimo anno dovrebbe continuare anche per tutto il nuovo anno.

Bitcoin: rischio inflazione?

Ciò che si prevede, in realtà, è una inflazione del valore delle monete più importanti, a causa delle politiche di espansione attuate dalle banche centrali, in primis quella americana. Tutta questa grande immissione di valuta sul mercato non potrà che generare una importante inflazione che la maggior parte degli analisti si aspettano per tutto il 2021.

Per questo motivo, è possibile che gli investitori cerchino un’alternativa al denaro, come bene di rifugio: l'oro è sicuramente al primo posto. Ciò che si sta diffondendo anche, però, è l'investimento in Bitcoin, come alternativa all'oro, proprio per combattere gli effetti negativi dell'inflazione sul capitale.

Situazione del dollaro

Sicuramente è rilevante, circa la situazione delle previsioni oro 2021, ciò che riguarda il dollaro. Questo crollo delle borse mondiali significativo del 2020 ha portato molti investitori a puntare anche sulla moneta statunitense. Anche questa è vista come un bene di rifugio. Questo ha fatto sì che il valore del dollaro rispetto all’euro si rinforzasse in maniera abbastanza rilevante. Questa immissione di denaro della Federal Reserve Bank prevista, però, porterà, secondo alcuni analisti, ad un ridimensionamento del valore del dollaro. Di questo bisogna ovviamente tener conto: è necessario valutare la quotazione dell’oro in divenire e rapportarla al dollaro. Il metallo giallo viene sempre prezzato proprio in dollari, ricordiamo.