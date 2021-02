Vetrine sfondate e furti, assalto notturno a due negozi di via Po

Furto da Scali in via Po

Brutta sorpresa per due storiche attività commerciali di via Po, che nella mattinata di giovedì hanno trovato alcune vetrine sfondate o gravemente danneggiate, con annesso furto della merce esposta. Il fatto è stato prontamente denunciato alle forze dell'ordine.

Furti e danneggiamenti

Uno dei due negozi colpiti è stato Scali: “Alle 7.30 di stamattina - ha raccontato il titolare Paolo Giordano – ci hanno avvisato di quanto successo: i ladri hanno divelto vetrine e serrande, svestendo i manichini e portando via alcuni capi di abbigliamento”. Le lamentele, però, riguardano anche le condizioni generali in cui versa via Po: “È abbandonata a se stessa - ha aggiunto – e di notte c'è un vero e proprio deserto: negli ultimi tempi episodi analoghi sono già accaduti a un gioielliere, a un bar e a diversi altri negozi”.

La denuncia dell'associazione commercianti: molti episodi negli ultimi mesi

A confermare la situazione di difficoltà che sta vivendo via Po è il presidente della locale associazione commercianti Alessandro Chiales: “Questo problema – ha sottolineato - c'è in tutto il centro città: con il coprifuoco e le strade deserte chi compie queste azioni è libero di agire, provocando più danni che altro; negli ultimi mesi hanno agito almeno una dozzina di volte. I furti sono stati tutti denunciati e come associazione abbiamo sollecitato maggior interventi da parte delle forze dell'ordine”.

Laconiche, a riguardo, sono anche le parole del presidente della Circoscrizione 1 Massimo Guerrini: “Quanto accaduto – ha commentato – è il risultato di un momento di difficoltà dove, nonostante la zona gialla, un certo abbandono del centro storico c'è stato. La mancata circolazione di persone, specialmente durante le ore notturne, ha permesso a questi delinquenti di agire con più facilità”.