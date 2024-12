La Circoscrizione 4 vuole il 25 Aprile al parco Mario Carrara: “Un riconoscimento alla sua memoria di antifascista”

Il parco “Mario Carrara”, meglio conosciuto come Parco della Pellerina, potrebbe essere presto teatro degli eventi per il 25 Aprile: la Circoscrizione 4 di Torino, infatti, ha recentemente approvato un ordine del giorno per portare le celebrazioni, in particolare eventi, concerti ed attività culturali, della Festa della Liberazione nel Parco.

Il Parco “Mario Carrara” e il 25 aprile

L'atto è stato presentato dai consiglieri del Partito Democratico Gianvito Pontrandolfo e Sonia Gagliano e vuole proprio commemorare la memoria di Carrara, medico e docente universitario che si rifiutò di firmare il giuramento di fedeltà al fascismo: “Dare centralità al Parco - spiegano i proponenti – sarebbe un ulteriore e importante riconoscimento alla memoria del nostro illustre concittadino e un'occasione per trasmettere l'importanza dell'antifascismo”.

Eventi “green”

L'idea, sulla scia di quanto avvenuto negli ultimi giorni per il Todays Festival alla Confluenza, si configura come una proposta di eventi “green” rispettosi dell'ambiente: la volontà, infatti, è quella di utilizzare gli spazi asfaltati che già ospitano eventi.