Embraco, Chiorino: "Banche disponibili a un confronto"

"Ieri si è svolto al Mise un incontro interlocutorio durante il quale le banche hanno accettato di continuare il confronto che riprenderà la settimana prossima". Lo afferma l'assessore al lavoro Elena Chiorino.

"Siamo tutti consapevoli – conclude Chiorino - che ognuno dovrà fare la propria parte per costruire un'alleanza 'del fare' che supporti innanzitutto il piano industriale ItalComp per il ritorno di una competenza produttiva torinese e per il recupero al lavoro di una comunità professionale ancora attrezzata per farlo. Resta necessaria la parola definitiva del Governo su ItalComp che possa avvenire nel più breve tempo possibile".