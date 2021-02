Verso le Comunali 2021, anche i Verdi-Europa Verde in piazza: "Vogliamo una Torino più sostenibile e inclusiva"

Anche i Verdi-Europa Verde Torino scendono in strada per raccontare la loro visione della Torino del domani, soprattutto in vista delle elezioni Comunali che si terranno nel 2021. Lo hanno fatto nel pomeriggio di oggi, nel cuore di Torino.



"Siamo scesi in piazza Castello, per far conoscere ai cittadini torinesi i nostri principali punti del nostro programma di lista per una Torino più verde, in vista delle elezioni comunali di Torino - spiegano gli esponenti del partito ambientalista -. Crediamo in una città più sostenibile dal punto di vista ambientale, più inclusiva, più verde, attenta ai giovani e alle future generazioni".