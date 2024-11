Ventenne torinese cade e viene travolta dal cavallo: trasportata d'urgenza all'ospedale di Novara

È stata trasportata all'ospedale di Novara la 20enne residente nel Torinese che, nel pomeriggio di ieri, 17 novembre, è rimasta coinvolta in un incidente in un centro equestre di Mottalciata, in provincia di Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe caduta nel corso di una gara sportiva e il suo cavallo l'avrebbe travolta. Sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, una volta stabilizzata, l'hanno caricata a bordo dell'ambulanza.

Sul posto anche l'elisoccorso ma non sarebbe stato necessario il suo utilizzo. Non sono note le sue condizioni di salute ma stando alle prime informazioni raccolte avrebbe riportato un forte trauma cranico.