Momenti di paura in corso Giulio Cesare: esplosione in un condominio, quattro le persone ferite

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre, per una esplosione avvenuta in un condominio di corso Giulio Cesare.

Nessun ferito in pericolo di vita

Quattro le persone rimaste ferito nella deflagrazione, di cui non sono ancora chiare le cause, per fortuna nessuno pare essere in pericolo di vita: 2 feriti sono stati portati in codice giallo al Cto, uno al San Giovanni Bosco ed un altro, solo in codice verde, sempre al San Giovanni Bosco.

Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri.

L’appartamento nel quale si è verificata l’esplosione si trova al secondo piano di una palazzina di tre piani e secondo il racconto dei testimoni nell’alloggio sarebbero stati in corso lavori di ristrutturazione. Dai primi rilievi l'esplosione non ha interessato gli impianti gestiti da Italgas, che risultano integri, ma a quanto si apprende, l'origine dell'evento sarebbe da ricercare in una bombola gpl.

Limitate le corse della linea 4

A seguito dell'accaduto la linea del 4 è stata limitata in piazza Repubblica. Inseriti bus sostitutivi. Direzione Falchera da corso Giulio Cesare per corso Novara, corso Vercelli, via Lauro Rossi, corso Giulio Cesare percorso attuale.

Direzione corso Sebastopoli da corso Giulio Cesare per via Lauro Rossi, corso Vercelli, corso Novara, percorso attuale.