Vaccini, "Anche il Politecnico è pronto a ospitare le somministrazioni"

"Siamo a totale disposizione della società, anche per la somministrazione dei vaccini". Anche il Politecnico apre le sue porte e i suoi spazi per ospitare eventuali operazioni di somministrazione, così come le aziende e altre realtà private.

"Lo abbiamo già fatto per la scuola primaria - dice il rettore, Guido Saracco -, ma abbiamo apprezzato le parole del premier sul fatto che debba essere un'azione pervasiva".