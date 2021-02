Di che morte moriremo

Ci risiamo. Un po’ la giornata dal clima primaverile, un po’ la noia di questa situazione di clausura, inducono gli italiani e i torinesi a riversarsi in massa per le vie del centro, per la disperazione dei virologi e la gioia dei cameraman e fotografi che li immortalano e innescano le solite, facili ed ormai stantie polemiche .

Quindi, o abbiamo un governo così forte, politicamente ed economicamente, per dire che si sta a casa, come a marzo ed aprile, obbligando con le buone o con le cattive la gente a stare a casa per davvero, ma contestualmente a ristorare seriamente le aziende colpite da questo blocco, oppure ci decidiamo a consentire le aperture, con i dovuti parametri di sicurezza, di tutte le attività che sono rimaste chiuse ed hanno però dovuto assistere a questi strùsci del week end non meno pericolosi della frequentazione di bar, ristoranti o piste da sci.