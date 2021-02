Salva Mutui; Grimaldi (LUV): "Prevedere campagna informativa e allargare le maglie per l’accesso”

"Che la legge ‘salva mutui’ abbia aiutato solo una famiglia nell’anno passato sarebbe di per sé una buona notizia, invece probabilmente è la spia di un malfunzionamento. Non è credibile che durante il 2020 non vi siano state famiglie con problemi economici tali da dover utilizzare le risorse regionali per non perdere la propria prima casa, più facilmente siamo di fronte ad una legge giusta che però deve essere fatta conoscere maggiormente ai residenti in Piemonte e per la quale vanno allargate le maglie per l’accesso alle famiglie, che invece continuano a rivolgersi agli istituti di credito per far fronte alle proprie difficoltà economiche invece che alle Aslo" – sono le parole di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi a margine della discussione del bilancio 2021-2023 riguardante la parte del welfare abitativo.

"Con l’Assessora Caucino su questo tema c’è accordo – prosegue il Consigliere regionale – sappiamo che il ‘salva mutui’ è una norma nuova e finanziata per la prima volta lo scorso anno, capiamo che abbia bisogno del necessario rodaggio, di una campagna informativa massiccia e di una revisione perché tutti devono sapere che, in caso di difficoltà nel pagamento del mutuo della propria prima casa, la Regione Piemonte può dare loro una mano. Per questi motivi siamo a disposizione per lavorare con gli uffici e l’Assessora alla revisione delle delibere di Giunta che stabiliscono puntualmente i requisiti necessari per accedere al fondo ‘salva mutui’, come accade per il ‘salva sfratti’".