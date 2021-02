Scuola, insulti ad Anita. L'ex ministro Azzolina la difende: "E' vergognoso e desolante: tanti commenti scritti da insegnanti"

Non è più ministro dell'Istruzione, ora che al governo c'è Mario Draghi, ma continua a occuparsi di scuola e dei ragazzi che la frequentano. Lucia Azzolina ha utilizzato il suo profilo Facebook per tornare a parlare di Anita, la ragazza di 12 anni che da Torino si fece sostenitrice della "lotta" per il superamento della Dad e che è diventata il simbolo di un malcontento che si è presto diffuso anche in altre città.

In particolare, l'ex ministra ha voluto esprimere la sua solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia dopo gli insulti ricevuti da Anita a seguito di una sua presa di posizione sull'ipotesi di allungare il calendario scolastico. "Due giorni fa la madre mi ha inviato una lettera. Che mi ha turbato profondamente", scrive Azzolina.