Certificato di residenza e spesa: nuovo sportello anagrafico "self service" da Eataly Lingotto

Nuovo punto self service per i certificati anagrafici negli spazi di Eataly Lingotto. Con l'inaugurazione questa mattina del servizio - alla presenza del sindaco Chiara Appendino, dell'assessore Sergio Rolando ed Oscar Farinetti -salgono a undici i totem installati in luoghi pubblici della città dove è possibile ottenere, attraverso poche e semplici operazioni, copie di stato di famiglia, certificato di residenza, di nascita o di altri documenti per il cui rilascio non è indispensabile presentarsi di persona agli sportelli dell’anagrafe.

I dispositivi sono collocati nei centri commerciali Auchan, Carrefour di corso Montecucco e di corso Turati, Euronics all’Allianz Stadium, Eataly del Lingotto (inaugurato stamani), Gigante di via Cigna e di corso Marche, nella farmacia comunale di via Negarville 8, all’anagrafe centrale in via della Consolata e all’Informagiovani di via Garibaldi.