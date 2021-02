Fondo Infrastrutture: per Equiter prima tappa a 140 milioni verso il traguardo dei 400

" Con questo fondo Ersel consolida la propria leadership nel mondo dell’asset management - aggiunge Andrea Rotti , ad del Gruppo Ersel -. Ampliamo la nostra offerta rendendola in tal modo sempre più diversificata e con una gamma sempre più completa di investimenti nei mercati privati e negli strumenti illiquidi, settore verso il quale si sta gradualmente ma inesorabilmente spostando il focus non solo da parte degli istituzionali ma anche della clientela private. Va evidenziato – aggiunge Rotti - come Equiter Infrastructure II by Ersel risponda a un trend che caratterizzerà il mercato dell’asset management: forti investimenti in infrastrutture per colmare il gap con i principali partner europei, in linea con le politiche di investimento basate sui principi di sostenibilità ".

Il settore delle infrastrutture ha sofferto, come gli altri comparti, dell’arresto delle attività economiche dovuto alla crisi pandemica: gli investimenti in infrastrutture presentano però dei punti di forza anche in contesti di mercato difficili come quelli che stiamo affrontando, quali una ridotta volatilità e una maggior stabilità delle distribuzioni. Il sostegno al settore infrastrutturale è presente come tema chiave anche nei piani dell’Unione Europea per il rilancio dell’economia dei paesi dell’eurozona e, in particolare, dell’Italia. Gli investimenti del Fondo Equiter Infrastructure II rientrano in questo ambito e riguardano settori strategici in ambito di riqualificazione urbana, energie rinnovabili, clean mobility e circular economy, con particolare attenzione all’innovazione e all’impatto generato sul territorio.