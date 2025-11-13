Mirafiori, spariscono le icone storiche dalla facciata della Palazzina Centrale: ma sono i lavori per il Green Campus [FOTO]

Abarth, Lancia, Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Sono sparite (per ora) le storiche icone dell'automotive torinese dalla Palazzina Centrale di Mirafiori. Ma fa tutto parte del programma di Stellantis. Quale? Quello che entro il 2027 vedrà uno degli edifici più iconici dell’industria italiana dell’auto nel mondo e sede storica del Gruppo Fiat tornare a essere utilizzata in tutti suoi spazi da migliaia di persone dopo la sua riqualificazione.

Realizzato nel 1939 e “cabina di regia” storica per la produzione di quasi 29 milioni di vetture a Torino, lo storico edificio avrà - come spiega una nota ufficiale del Gruppo - "una nuova vita sia sul fronte della sostenibilità che della tecnologia".

L’iniziativa rientra infatti all'inerno del programma ribattezzato grEEn-campus per la trasformazione dei luoghi di lavoro e mira a rafforzare le radici degli enti centrali di Stellantis attraverso progetti innovativi, sostenibili e collaborativi. Mirafiori è una delle tre sedi coinvolte in questo programma insieme a Poissy, in Francia e Rüsselsheim, in Germania.

“Con questo progetto, siamo orgogliosi di dare una nuova vita ad un nostro edificio iconico, un vero e proprio simbolo dell’auto italiana nel mondo, proiettandolo nel futuro – aveva commentato Jean-Philippe Imparato - e al contempo vogliamo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell’Azienda, tramite soluzioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia. Desideriamo offrire ai nostri dipendenti un’esperienza completamente rinnovata in termini di tempo trascorso in sede incoraggiando scambi interni che promuovano lo sviluppo congiunto e l’intelligenza collettiva, integrando l’esperienza del lavoro da remoto”.

Dopo la sua apertura, la nuova Palazzina sarà a energia positiva. Il grEEn-campus di Torino fornirà infatti prestazioni energetiche e termiche all’avanguardia tramite integrazione di pannelli fotovoltaici nell’architettura, impiego di tecnologie di ventilazione a bassissimo consumo, riutilizzo dei materiali, scelte architettoniche che assicurano efficienza ambientale, resilienza e adattabilità all’evoluzione del clima e ampi spazi verdi che contribuiscono alla regolazione termica e al benessere dei dipendenti.