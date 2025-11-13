Peserico si sposta da via Gobetti a via Roma

Con l’inizio del prossimo anno la boutiques Peserico, oggi in via Gobetti, si sposterà nella centralissima via Roma, in uno spazio più ampio e quindi con maggiore disponibilità di scelta.

Il cambiamento di location torinese fa parte di una strategia molto particolare che Peserico sta attuando con il proprio retail. Nei prossimi tre mesi darà vita ad 8 nuovi store in varie parti del mondo. A Forte dei Marmi, dove è già presente con un frequentatissimo monomarca dedicato alla donna, aprirà anche uno spazio per l’uomo e così a Cannes. Ma l’azienda vicentina di alta moda creerà nuovi grandi spazi anche a Miami, a San Francisco, Dubai, Doha e Gedda oltre ad inaugurare, in franchising, una boutiques a Zurigo.

Il tutto mentre sta organizzando, per lo store di Cortina d’Ampezzo, in Corso Italia, delle vetrine splendenti, zeppe di luci vista la grande moda turistica che arriverà con le Olimpiadi.

A Cortina Peserico commercializzerà anche un incantevole plaid da poltrone in puro cachemire, probabilmente primo passo verso una produzione di nicchia di “abbigliamento” casa. Da ricordare che Peserico ha operativi nel mondo ben 81 store a proprio marchio in forma diretta, partenership e franchising.

