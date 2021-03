alta pressione su Torino e provincia, bel tempo e poche nuvole sino a venerdì

Alta pressione sino a venerdì con temperature minime fresche ma prevalenza di sole con inquinanti in spolvero nelle città e nebbie mattutine e serali. Nubi sparse da domani, in aumento da venerdì, possibili piogge nel weekend con consistente ribasso termico.

Al Nord Ovest avremo questa situazione: da oggi, lunedì 1, fino a giovedì 4 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso, con foschie e mattutine in pianura. Irregolarmente nuvoloso da giovedì pomeriggio. Minime in pianura intorno 6 - 8°C e massime 15 - 16°C. In pianura venti deboli da Sud Est.

Da venerdì 5 marzo

Nuvoloso, colonnina di mercurio in discesa con minime sabato tra 6°c e 3°c in pianura.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino