Tre arresti per tentato furto, rapina e resistenza e violenza a pubblico ufficiale

A Torino, in corso Moncalieri è finito in manette un cittadino marocchino, pregiudicato, che ha tentato di rubare dei prodotti alimentari dall’interno di un ristorante. L’uomo si è introdotto nell’esercizio commerciale rompendo una finestra, per poi fare incetta di alimenti per un valore di circa duecento euro. Quando ha tentato di uscire, è stato bloccato dai militari dell’arma intervenuti sul posto.