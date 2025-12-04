I Vigili del Fuoco di Torino celebrano Santa Barbara, la loro patrona

Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, si sono tenute presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino le celebrazioni per la patrona Santa Barbara.

Alla cerimonia, a cui ha partecipato il Sig. Prefetto di Torino, hanno assistito in rappresentanza numerose Autorità. La cerimonia ha previsto lo stendimento della Bandiera lungo la facciata del comando oltre all'onore ai caduti ed agli onori al picchetto da parte del Prefetto e del Comandante Ing. Francesco Orrù. Le celebrazioni seguiranno in forma pubblica nei prossimi giorni e saranno allargate alla popolazione per alcuni momenti di condivisione, dedicati anche ai bambini. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino risulta impegnato costantemente sul territorio provinciale, non solamente nelle operazioni di soccorso ma anche in attività di prevenzione e formazione, come testimoniato dai dati raccolti da gennaio 2025.

Sono infatti 21721 gli interventi di soccorso eseguiti quest'anno, tra cui spiccano gli incendi e i soccorsi a persona (4300 e 3900 interventi di questa tipologia), seguiti dagli interventi per incidenti stradali e dissesti statici (rispettivamente 1100 e 800). Relativamente alle attività di prevenzione svolte sul territorio sono state evase 833 valutazioni progetto per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e verificate 3000 nuove attività che hanno presentato SCIA ai fini antincendio. A questi dati si aggiungono l'evasione di oltre 4100 rinnovi periodici per attività soggette ai controlli del Comando e 400 interventi da parte degli organi di Polizia Giudiziaria.

Le attività di prevenzione hanno compreso anche la formazione di personale esterno, per i quali sono stati erogati 37 corsi per quasi 600 discenti. Sono state inoltre svolte 130 sessioni di esame che hanno permesso di rilasciare gli attestati di idoneità al oltre 4100 addetti antincendio. A tali numeri vanno aggiunte le attività connesse ai servizi e alle commissioni di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo che hanno impegnato il Comando per quasi 1300 servizi di Vigilanza Antincendio e 520 Commissioni di Vigilanza.