Attualità |

Basket, la Reale Mutua Torino torna a fare i conti con il coronavirus

Riscontrato un caso di positività all'interno del gruppo squadra

La Reale Mutua Basket Torino comunica che a seguito del ciclo di tamponi pre-gara previsto dal protocollo, è stata riscontrata una positività all'interno del gruppo squadra. Domani, mercoledì 3 marzo, come da protocollo federale, verrà effettuato un nuovo giro di controllo.

