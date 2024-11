Ritrovato l'uomo scomparso ieri pomeriggio ad Airasca

Non aveva preso il treno, ma si trovava in un campo nel suo paese. È stato ritrovato verso le 13,30 Vittorio Cossu, 79enne, scomparso ieri dalla sua abitazione di Airasca.

I cani molecolari hanno orientato la ricerca, trovando la pista giusta. I carabinieri sono poi riusciti a trovarlo con l'aiuto di un contadino che lo ha visto sdraiato in un campo di mais in zona Croce Barone. Infreddolito e un po' confuso, ma tutto sommato in buone condizioni, l'uomo è stato soccorso e portato in ambulanza all'ospedale di Pinerolo.