Con AVO Torino webinar dedicato al futuro dell'associazionismo socio-sanitario in Italia

AVO Torino, Associazione Volontari Ospedalieri, segnala il seguente evento dal titolo “Futuro dell'associazionismo socio-sanitario in Italia” per sabato 13 marzo 2021 ore 9:30 organizzato dall’Associazione Fondatori per una nuova cultura del volontariato (AFCV).

L’incontro ha lo scopo di favorire l'aggregazione e la creazione di reti tra le diverse Associazioni di Volontariato attive nel settore socio-sanitario e di raccogliere le diverse esperienze che queste Associazioni hanno messo, mettono e metteranno in atto, con particolare attenzione ai cambiamenti dovuti al COVID e ai diversi scenari e tipologie di fragilità su cui il volontariato socio-sanitario deve e/o dovrà porre particolare impegno e attenzione in futuro.

L’evento è rivolto alle associazioni di volontariato, ai volontari, ma anche a tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell'associazionismo socio-sanitario, specie in questo periodo di pandemia, e che per questo vogliono elaborare possibili soluzioni alle criticità emerse prendendo spunto dalle risorse attivate con creatività nella realizzazione di nuovi progetti di aiuto e solidarietà sociale.

Per partecipare collegarsi al seguente link:

https://us04web.zoom.us/j/6447189207

meeting ID: 644 718 9207

password: 765979

Programma dell’evento

Ore 9.30 - 12-30

Saluti: Clotilde Camera, presidente AFCV; Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Regione Lombardia.

Interventi primo gruppo associazioni

Luciano Gualzetti - Direttore Caritas Ambrosiana

Angelo Grungo - Rappresentante del coordinamento delle Associazioni di Vigevano e della Lomellina

Barbara Gonella - Presidente AISLA Firenze

Giovanni Ferrero - CPD, Consulta per le persone in difficoltà, Torino

Intervento docente

Mario Lacagnina - Responsabile del Servizio Volontariato e Servizio Civile della Fondazione Don Gnocchi

Interventi secondo gruppo associazioni

Maria Luisa Meacci - vice presidente Associazione Durante Noi Umbria

Marcella Mondini - Segretario Generale di UGI, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, Torino

Ivan Nissoli, Presidente CSV Milano

Intervento docente

Emanuele Alecci, Presidente CSV Padona e di Padova capitale europea del Volontariato

Domande e conclusioni

Moderatori: Marina Chiarmetta, redazione Noi Insieme Federavo Onlus, e Maria Grazia Laureano, presidente AVO Firenze.